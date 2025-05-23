Вірність не продається: тренер Болоньї не хоче в Мілан, а хоче новий контракт від свого клубу

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно не збирається йти з клубу заради пропозиції від Мілана.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.

Чинний контракт Італьяно з Болоньєю розхрахований до літа 2026 року. І хоча сторони ще не підписали нову угоду, 47-річний італієць віддав перевагу роботі з "россоблу", незважаючи на інтерес з боку Мілана.

Згідно з джерелом, Італьяно зустрівся з керівництвом Болоньї кілька днів тому. Тоді вони не погодили продовження контракту, але очікується, що наступного тижня відбудеться наступний раунд переговорів, під час якого буде підписана угода до літа 2028 року.

Нагадаємо, що Болонья обіграла Мілан у фіналі Кубку Італії, здобувши тим самим третій національний трофей у своїй клубній історії.

"Россонері" збиралися переманити тренера, який їх переміг, щоб той замінив Сержіу Консейсау на чолі команди.

Варто зазначити, що Мілан достроково залишився без єврокубків на наступний сезон, у той час, як Болонья за рахунок перемоги в Кубку Італії гарантувала собі виступ у Лізі Європи.