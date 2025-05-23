Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вірність не продається: тренер Болоньї не хоче в Мілан, а хоче новий контракт від свого клубу

Олексій Погорелов — 23 травня 2025, 18:33
Вірність не продається: тренер Болоньї не хоче в Мілан, а хоче новий контракт від свого клубу
Вінченцо Італьяно
Getty Images

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно не збирається йти з клубу заради пропозиції від Мілана.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.

Чинний контракт Італьяно з Болоньєю розхрахований до літа 2026 року. І хоча сторони ще не підписали нову угоду, 47-річний італієць віддав перевагу роботі з "россоблу", незважаючи на інтерес з боку Мілана.

Згідно з джерелом, Італьяно зустрівся з керівництвом Болоньї кілька днів тому. Тоді вони не погодили продовження контракту, але очікується, що наступного тижня відбудеться наступний раунд переговорів, під час якого буде підписана угода до літа 2028 року.

Нагадаємо, що Болонья обіграла Мілан у фіналі Кубку Італії, здобувши тим самим третій національний трофей у своїй клубній історії.

"Россонері" збиралися переманити тренера, який їх переміг, щоб той замінив Сержіу Консейсау на чолі команди.

Варто зазначити, що Мілан достроково залишився без єврокубків на наступний сезон, у той час, як Болонья за рахунок перемоги в Кубку Італії гарантувала собі виступ у Лізі Європи.

Болонья Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Вінченцо Італьяно Сержіу Консейсау

Чемпіонат Італії, Серія А

Довбик боротиметься за Лігу чемпіонів: де та коли дивитися фінальний тур Серії А
Вже є домовленість, – Раньєрі розповів про майбутнього нового тренера Роми
Лунін зацікавив титулований клуб Серії А
Нападник Манчестер Юнайтед може повернутись в Серію А
Конте – про чемпіонські перегони Серії А: Повинні завершити нашу роботу

Останні новини