Хотіли отримати за копійки, а продати за великі гроші: Коноплянка – про зірваний трансфер Калюжного

Півзахисником Олександрії Іваном Калюжним дійсно цікавилося два європейських клуби.

Про це в коментарі Взбірна повідомив колишній гравець збірної України Євген Коноплянка, агентство якого займається справами футболіста.

"А з чого ви взяли, що Калюжний обрав Металіст 1925? Коли буде офіційно, тоді будемо розмовляти. Чи була конкретна пропозиція від Плімута? Так, була. Проте вони не цінують так Ваню, як потрібно.

Також була пропозиція від Герти, але зарплата була як в Олександрії. Хочете хорошого гравця – платіть. А так вони хочуть отримати гравця топ-рівня за копійки, а продати за великі гроші", – сказав Коноплянка.

Раніше один з тренерів Олександрії Сергій Кравченко повідомив, що Іван Калюжний вже підписав контракт з Металістом 1925. Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста в 1,5 млн євро.

У поточному сезоні Іван зіграв за Олександрію 20 поєдинків у всіх офіційних турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. У складі національної збірної України Калюжний вже зіграв 5 матчів.