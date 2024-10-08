Конопля: Дякую за віру в кожного гравця – це коштує того, щоб битися на полі за нашу державу

Захисник Шахтаря та збірної України Юхим Конопля висловив подяку вболівальникам за підтримку.

25-річний фулбек написав пост в Instagram.

"Хочу всім подякувати за вчорашній матч (проти ЛНЗ – прим.). Це була старанна перемога. Будемо намагатися надавати вам такі ж (і краще) позитивні емоції кожного разу. Дякую всім, хто вірить в клуб, нас, в кожного гравця команди. Це коштує того, щоб битися на полі за нашу державу та імʼя клубу.

Попереду матчі збірної. Вся концентрація на необхідних перемогах. Ще раз велике дякую Вам, шановні вболівальники. Без вас та наших захисників – цього б не було. Я пишаюсь кожним із Вас так само, як і Ви пишаєтесь нами. Слава Україні!" – написав Конопля.