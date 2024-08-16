Конкурент Добвика може перейти у клуб із Саудівської Аравії

Форвард італійської Роми Теммі Абрагам може покинути клуб влітку.

Про це повідомляє La Repubblica.

Наразі римляни ведуть переговори з одним із клубом із Саудівської Аравії щодо переходу нападника. Сума трансферу оцінюється у 25 млн євро.

Абрагам виступає за Рому з 2021 року, коли перейшов з Челсі за 40 млн євро. У попередньому сезоні він провів за Рому 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Нещодавно Рома оголосила про перехід українського нападника Артема Довбика, який грає саме на позиції Теммі. Трансфер коштував римлянам у 30,5 млн євро.

Зазначимо, що напередодні ще один нападник римлян Пауло Дибала погодився перейти в саудівську Аль-Кадісію.