18-річний конкурент Зінченка отримає новий контракт
Арсенал готує нову угоду для 18-річного лівого захисника Майлза Льюїса-Скеллі, який є конкурентом по позиції з українським гравцем Олександром Зінченком.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво клубу та тренерський штаб Мікеля Артети в захваті від прогресу футболіста. Переговори з агентами Льюїса-Скеллі ще попереду, але в Арсеналі пишаються його розвитком.
Зазначається, що 18-річний англієць має стати ключовою частиною довгострокового проєкту "канонірів".
Нагадаємо, що протягом останнього місяця Майлз Льюїс-Скеллі почав отримувати все більше ігрового часу на полі. Загалом англійський оборонець провів 15 поєдинків в усіх турнірах цього сезону в першій команді лондонців.
Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі.