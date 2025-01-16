18-річний конкурент Зінченка отримає новий контракт

Арсенал готує нову угоду для 18-річного лівого захисника Майлза Льюїса-Скеллі, який є конкурентом по позиції з українським гравцем Олександром Зінченком.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво клубу та тренерський штаб Мікеля Артети в захваті від прогресу футболіста. Переговори з агентами Льюїса-Скеллі ще попереду, але в Арсеналі пишаються його розвитком.

Зазначається, що 18-річний англієць має стати ключовою частиною довгострокового проєкту "канонірів".

🚨🔴⚪️ Arsenal are preparing new deal proposal for Myles Lewis-Skelly to sign this year.



Club and coaching staff excited with his progress, discussions to follow with his camp but Arsenal very happy and proud of his development.



Mykes, key part of long term project. pic.twitter.com/hnjxevL3Rs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2025

Нагадаємо, що протягом останнього місяця Майлз Льюїс-Скеллі почав отримувати все більше ігрового часу на полі. Загалом англійський оборонець провів 15 поєдинків в усіх турнірах цього сезону в першій команді лондонців.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі.