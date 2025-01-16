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18-річний конкурент Зінченка отримає новий контракт

Станіслав Лисак — 16 січня 2025, 16:00
18-річний конкурент Зінченка отримає новий контракт
Getty Images

Арсенал готує нову угоду для 18-річного лівого захисника Майлза Льюїса-Скеллі, який є конкурентом по позиції з українським гравцем Олександром Зінченком.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво клубу та тренерський штаб Мікеля Артети в захваті від прогресу футболіста. Переговори з агентами Льюїса-Скеллі ще попереду, але в Арсеналі пишаються його розвитком.

Зазначається, що 18-річний англієць має стати ключовою частиною довгострокового проєкту "канонірів".

Нагадаємо, що протягом останнього місяця Майлз Льюїс-Скеллі почав отримувати все більше ігрового часу на полі. Загалом англійський оборонець провів 15 поєдинків в усіх турнірах цього сезону в першій команді лондонців.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі.

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