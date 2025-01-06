Жирона позбудеться одного з конкурентів Крапивцова

Каталонська Жирона розірве договір оренди голкіпера Пау Лопеса, який не зміг закріпитись в команді.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст повернеться у Марсель, звідки вирушить у Ланс. Залишається невідомим, це буде повноцінний трансфер чи знову оренда.

🚨🟡🔴 Pau López leaves Girona, loan deal from OM has been broken; he’s set to join RC Lens as new goalkeeper.



Loan move from OM with open option to buy in the summer. @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/oPmZ8EOqlZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2025

У сезоні-2024/25 Лопес зіграв всього один матч, в якому пропустив один гол.

Зазначимо, що у складі Жирони виступає український воротар Владислав Крапивцов, останнім клубом якого був СК Дніпро-1.

Окрім того, в основному складі команди грає ексфутболіст Динамо Віктор Циганков.

Раніше "біло-червоні" визначились з долею свого Крапивцова.