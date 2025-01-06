Жирона позбудеться одного з конкурентів Крапивцова
Пау Лопес
Transfermarkt
Каталонська Жирона розірве договір оренди голкіпера Пау Лопеса, який не зміг закріпитись в команді.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Футболіст повернеться у Марсель, звідки вирушить у Ланс. Залишається невідомим, це буде повноцінний трансфер чи знову оренда.
У сезоні-2024/25 Лопес зіграв всього один матч, в якому пропустив один гол.
Зазначимо, що у складі Жирони виступає український воротар Владислав Крапивцов, останнім клубом якого був СК Дніпро-1.
Окрім того, в основному складі команди грає ексфутболіст Динамо Віктор Циганков.
Раніше "біло-червоні" визначились з долею свого Крапивцова.