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Жирона позбудеться одного з конкурентів Крапивцова

Володимир Максименко — 6 січня 2025, 17:15
Жирона позбудеться одного з конкурентів Крапивцова
Пау Лопес
Transfermarkt

Каталонська Жирона розірве договір оренди голкіпера Пау Лопеса, який не зміг закріпитись в команді.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст повернеться у Марсель, звідки вирушить у Ланс. Залишається невідомим, це буде повноцінний трансфер чи знову оренда.

У сезоні-2024/25 Лопес зіграв всього один матч, в якому пропустив один гол.

Зазначимо, що у складі Жирони виступає український воротар Владислав Крапивцов, останнім клубом якого був СК Дніпро-1.

Окрім того, в основному складі команди грає ексфутболіст Динамо Віктор Циганков.

Раніше "біло-червоні" визначились з долею свого Крапивцова.

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