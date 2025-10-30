Визначився характер травми конкурента Довбика в Ромі

Форвард Роми та збірної Ірландії Еван Фергюсон зазнав травми та вибув на тривалий термін.

Про це повідомляє сайт італійського журналіста Альфредо Педулли.

Обстеження, яке пройшов ірландець, виявило розтягнення зв'язок правої щиколотки. Точні терміни відновлення гравця будуть оцінені найближчими днями.

Зазначається, що Фергюсон вже мав таке пошкодження в січні цього року і був змушений пропустити місяць.

Нагадаємо, що гравець був замінений на Леона Бейлі на перших хвилинах матчу проти Парми в Серії А. Інший форвард Роми Артем Довбик вийшов на заміну на 73 хвилині поєдинку та забив переможний гол.

Загалом Еван Фергюсон відіграв у нинішньому сезоні 10 матчів за Рому в усіх турнірах і відзначився одним асистом.