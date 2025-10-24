Гасперіні прокоментував виступ Довбика та Фергюсона у матчі з Вікторією

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про гру Артема Довбика та Евана Фергюсона в програному матчі з Вікторією в Лізі конференцій.

Слова фахівця передає Voce Giallorossa.

"Не думаю, що проблема в конкретному матчі – вони мають змогу регулярно виходити на поле. Це не проблема психології, обидва гравці чудово вмотивовані. Мова йде про обставини, фізичні та технічні аспекти.

Фергюсон? Минулого року він провів довгий період, активно виходячи на поле, але він йому не дав суттєвого прогресу. Зараз, напевно, він вже не має часу покращити свої результати", – розповів Гасперіні.

Зазначимо, що у матчі з Вікторією Довбик вийшов в основному складі, а на 74-й хвилині його замінив Фергюсон. "Вовки" програли з рахунком 1:2, а єдиний гол у складі італійців на свій рахунок записав Дибала з пенальті.

