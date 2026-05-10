Комо обіграло Верону в 36 турі Серії А та вийшло у єврокубки

Програму недільного ігрового дня 36 туру Серії А сезону-2025/26 відкривав матч між Вероною та Комо. Команда Сеска Фабрегаса здобула мінімальну перемогу завдяки голу Анастасіоса Дувікаса у другому таймі.

Завдяки цій перемозі Комо продовжує боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Для Дувікаса це 13-й гол у поточному сезоні Серії А, тепер він ділить друге місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату із Маркусом Тюрамом із міланського Інтера.

Ця перемога гарантувала Комо перший в історії вихід у єврокубки. Відкритим залишається питання, в якому саме європейському турнірі гратиме команда Сеска Фабрегаса.

Чемпіонат Італії – Серія А

36 тур, 10 травня

Верона – Комо – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 71 Дувікас

Також у неділю, 10 травня, відбудуться ще чотири матчі в рамках 36 туру Серії А.

16:00 Кремонезе – Піза

16:00 Фіорентина – Дженоа

19:00 Парма – Рома

21:45 Мілан – Аталанта

Напередодні, 9 травня, Інтер на виїзді розгромив Лаціо, а Ювентус здобув мінімальну перемогу над Лечче.