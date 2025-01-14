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Астон Вілла оголосила про трансфер півзахисника Боруссії Дортмунд

Олександр Булава — 14 січня 2025, 20:12
Астон Вілла оголосила про трансфер півзахисника Боруссії Дортмунд
Астон Вілла

Нідерландський півзахисник Боруссії Дортмунд Доніелл Мален став гравцем Астон Вілли.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, трансфер коштував бірмінгемському клубу 23 млн євро, ще 3 млн передбачено у якості бонусів.

У цьому сезоні вінгер збірної Нідерландів зіграв у 20 матчах, записавши на свій рахунок п'ять голів та один асист.

Наразі Астон Вілла посідає восьму сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 32 бали. Наступний матч команда зіграє 15 січня проти Евертона.

Нагадаємо, що напередодні Нового року помер колишній голкіпер та багаторічний тренер воротарів дортмундської Боруссії Вольфганг де Бер.

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