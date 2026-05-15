Футбольний симулятор від Konami перестане працювати в Росії та Білорусі

Японська студія Konami оголосила про припинення роботи відеогри у жанрі футбольного симулятора eFootball на території Росії та Білорусі з 15-го червня цього року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Хоча до завершення роботи сервісу залишилося небагато часу, сподіваємося, що ви отримаєте задоволення від гри в eFootball", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що eFootball вийшла восени 2021 року та щосезонно оновлюється. Гра є своєрідним ребрендингом популярної серії футбольних симуляторів Pro Evolution Soccer, яку також розробляла Konami.

Напередодні стало відомо, що керівний орган водних видів спорту в Європі (European Aquatics) відтермінує повернення російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань під національною символікою.