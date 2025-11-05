Українська правда
Ніхто не виграє трофеї в листопаді: Компані – про перемогу Баварії над ПСЖ в 4 турі Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 5 листопада 2025, 14:50
Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу своєї команди над ПСЖ в межах 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів, наголосивши, що трофей цього турніру в листопаді не виграється.

Слова наставника наводить пресслужба УЄФА.

"Ми здобули три очки, що вже само по собі добре. Але ніхто не виграє трофеї в листопаді. Ми повинні зберігати спокій і зосередитись на наступній грі. Останнім часом ми потрапляли в різні ситуації, але не сходили зі свого шляху.

У суботу ми сильно змінили склад, і хлопці показали себе з найкращого боку, тоді як сьогодні нам довелось захищатись удесятьох упродовж 45 хвилин, і ми це зробили. Це надає нам багато впевненості", – зазначив він.

Тренер Баварії наголосив, що зараз йдеться про перехід до наступного раунду.

"Зараз ми виграли 16 матчів поспіль, але з завтрашнього дня все повернеться до нуля, і ми повинні виграти наступну гру. Переможець Ліги чемпіонів ще не визначений. Інакше ПСЖ не виграв би її минулого сезону. Зараз ідеться про перехід до наступного раунду, і ми зробили дуже позитивний крок. Ми повинні залишатись у позиції, щоб у потрібний момент боротися за трофеї", – підкреслив Компані.

