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Комо підписав вінгера Селтіка

Олег Дідух — 11 липня 2025, 18:57
Комо підписав вінгера Селтіка
Ніколас Кюн
ФК Комо

Німецький вінгер Селтіка Ніколас Кюн став гравцем Комо.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 25-річним німецьким футболістом розрахований на чотири роки – до літа 2029 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, вона склала 19 мільйонів євро.

В минулому сезоні на рахунку Кюна 21 гол і 15 асистів у 51 матчі за Селтик у всіх турнірах. Окрім шотландського клубу, на дорослому рівні німець також виступав за Ерцгебірге Ауе та віденський Рапід. У 2019 році провів 4 матчі за збірну Німеччини U-20, в яких забив 2 голи та зробив 3 асисти.

Раніше повідомлялося про інтерес Комо до захисника Мілана Маліка Тшау, проте німець відмовився переходити у клуб Сеска Фабрегаса.

Селтік Комо

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