МЮ продав свого захисника у Вільярреал

Центральний захисник Віллі Камбала перейшов у Вільярреал.

Про це "червоні дияволи" оголосили на своїх офіційних ресурсах.

Камбала приєднався до МЮ у 16-річному віці, коли перейшов з французького Сошо. Після кількох років виступів за молодіжні команди Віллі отримав шанс в основі. Минулого сезону він взяв участь у 10 матчах.

🔴 Willy Kambwala fought for his dream, and he lived it.



The defender joins Villarreal with nothing but our best wishes for the future ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2024

За підсумками попередньої кампанії Вільярреал посів 8 місце у Ла Лізі, відставши від єврокубкової зони на 4 очки. Цікаво, що в другій частині сезону в центрі оборони "жовтої субмарини" грав ще один колишній захисник МЮ Ерік Баї.