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МЮ продав свого захисника у Вільярреал

Игорь Чернявский — 15 липня, 13:32
МЮ продав свого захисника у Вільярреал

Центральний захисник Віллі Камбала перейшов у Вільярреал.

Про це "червоні дияволи" оголосили на своїх офіційних ресурсах.

Камбала приєднався до МЮ у 16-річному віці, коли перейшов з французького Сошо. Після кількох років виступів за молодіжні команди Віллі отримав шанс в основі. Минулого сезону він взяв участь у 10 матчах.

За підсумками попередньої кампанії Вільярреал посів 8 місце у Ла Лізі, відставши від єврокубкової зони на 4 очки. Цікаво, що в другій частині сезону в центрі оборони "жовтої субмарини" грав ще один колишній захисник МЮ Ерік Баї.

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