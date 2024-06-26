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Розпродаж продовжується: Полісся оголосило про підписання ще одного гравця Дніпра-1

Владислав Уткін — 26 червня, 15:15
Розпродаж продовжується: Полісся оголосило про підписання ще одного гравця Дніпра-1

Півзахисник Дніпра-1 Руслан Бабенко став гравцем Полісся.

Про це житомирський клуб повідомив на офіційному сайті.

31-річний хавбек підписав контракт на 2 роки. Перехід Руслана відбувся на правах вільного агента, адже його угоду з дніпрянами діє лише до 30 червня 2024 року.

Зазначимо, що Бабенко вже захищав кольори Полісся у неповному сезоні-2021/22. Гравець відіграв у 10 поєдинках.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ почала з'являтись інформація, що Дніпро-1 може припинити своє існування. Дніпряни на фоні негативних про себе чуток продовжують розпродавати провідних гравців. Нещодавно Полісся оголосило про трансфер іншого футболіста Дніпра-1, нападника Олексія Гуцуляка.

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