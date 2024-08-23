Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Monte здолали ENCE, B8 перемогли Rhyno на Perfect World Shanghai Major 2024

Андрій Яросименко — 23 серпня, 15:24
Monte здолали ENCE, B8 перемогли Rhyno на Perfect World Shanghai Major 2024

Сьогодні, 23 серпня, відбулися чергові матчі Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR Closed Qualifier, в яких брали участь українські кіберспортивні команди з гри Counter-Strike 2.

Зокрема, у групі A Monte та B8 перемогли своїх суперників та мають рахунок у групі 2:2. Зауважимо, що клуб з Монастирища грав проти ENCE, за яких виступає їх колишній гравець у матчі на вибування Віктор "sdy" Оруджев.

Perfect World Shanghai Major 2024
EU RMR Closed Qualifier
Третій день, 23 серпня
Група A

Monte (Україна) — ENCE (Європа) 13:1 Ancient, 11:13 Anubis, 13:7 Mirage

B8 (Україна) — Rhyno (Португалія) 13:7 Ancient, 13:5 Inferno

На цьому турнірі також виступає команда футбоілста Олександра Зінченка Passion UA, яка зіграє проти OG. Обидві команди мають рахунок у групі 2-1. Зазначимо, що до наступного етапу вийдуть 8 найкращих команд з кожної із групи.

Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада по 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.

Counter-Strike 2 B8 Monte

Monte

Woro2k: Ми з Monte прийшли до однієї думки що нам краще рухатись порізно
Українські команди зіграли перші матчі відбору до Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR
Кіберспортсмен STYKO пояснив, чому залишив Monte
Команда Зінченка та B8: відомий список учасників кваліфікації Perfect World Shanghai Major Europe RMR
Monte оголосили про відхід STYKO та вже знайшли йому заміну

Останні новини