Monte здолали ENCE, B8 перемогли Rhyno на Perfect World Shanghai Major 2024

Сьогодні, 23 серпня, відбулися чергові матчі Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR Closed Qualifier, в яких брали участь українські кіберспортивні команди з гри Counter-Strike 2.

Зокрема, у групі A Monte та B8 перемогли своїх суперників та мають рахунок у групі 2:2. Зауважимо, що клуб з Монастирища грав проти ENCE, за яких виступає їх колишній гравець у матчі на вибування Віктор "sdy" Оруджев.

Perfect World Shanghai Major 2024

EU RMR Closed Qualifier

Третій день, 23 серпня

Група A

Monte (Україна) — ENCE (Європа) 13:1 Ancient, 11:13 Anubis, 13:7 Mirage

B8 (Україна) — Rhyno (Португалія) 13:7 Ancient, 13:5 Inferno

На цьому турнірі також виступає команда футбоілста Олександра Зінченка Passion UA, яка зіграє проти OG. Обидві команди мають рахунок у групі 2-1. Зазначимо, що до наступного етапу вийдуть 8 найкращих команд з кожної із групи.

Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада по 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.