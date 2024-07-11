Колумбія встановила рекорд у матчі проти Уругваю на Копа Америка-2024
Збірна Колумбії перемогла Уругвай у півфінальному матчі Копа Америка-2024 та встановила рекордну для себе серію без поразок.
Про це повідомляє Squawka.
Зазначається, що команда не поступається вже 28 ігор поспіль. На її рахунку 22 перемоги та 6 нічиїх. Також Колумбія вийшла в перший фінал турніру за останні 23 роки.
У фіналі збірна Колумбії зустрінеться з Аргентиною, яка раніше перемогла Канаду з голом Мессі. А Уругвай та канадці влаштують боротьбу за третє місце.