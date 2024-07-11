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Колумбія встановила рекорд у матчі проти Уругваю на Копа Америка-2024

Микола Дендак — 11 липня, 11:45
Колумбія встановила рекорд у матчі проти Уругваю на Копа Америка-2024

Збірна Колумбії перемогла Уругвай у півфінальному матчі Копа Америка-2024 та встановила рекордну для себе серію без поразок.

Про це повідомляє Squawka.

Зазначається, що команда не поступається вже 28 ігор поспіль. На її рахунку 22 перемоги та 6 нічиїх. Також Колумбія вийшла в перший фінал турніру за останні 23 роки.

У фіналі збірна Колумбії зустрінеться з Аргентиною, яка раніше перемогла Канаду з голом Мессі. А Уругвай та канадці влаштують боротьбу за третє місце.

збірна Уругваю з футболу Збірна Колумбії з футболу Копа Америка-2024

Збірна Колумбії з футболу

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