Беллінгем – про перемогу Англії над Панамою на ЧС-2026: Перше завдання виконано

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем розповів, що з першим завданням на ЧС-2026 з футболу його збірна Англії впоралася – вийшла у плейоф із першого місця групи L.

Його цитує ФІФА.

За його словами, у другому таймі матчу проти Панами його команді вдалося продемонструвати той рівень гри, який від них вимагає головний тренер Томас Тухель.

"Перше завдання виконано: ми приїхали сюди з наміром досягати цілей крок за кроком, і тепер виконали першу з них – вийшли з групи та ще й посіли перше місце. Ми знали, якого рівня гри прагнемо, і в другому таймі продемонстрували саме його. З кожним матчем ми повинні ставати кращими, і лише від нас залежить, чи зможемо цього досягти. Гольова передача стала результатом чудової командної комбінації, а рекорд Гаррі Кейна за кількістю голів за збірну Англії – це саме те, на що він повністю заслужив", – сказав Беллінгем.

Нагадаємо, що саме півзахисник мадридського Реала відкрив рахунок у поєдинку проти Панами, а згодом ще й асистував Гаррі Кейну. Джуд допоміг форварду вийти в одноосібні лідери рейтингу найкращих бомбардирів національної команди в історії ЧС. Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу команди Тухеля 2:0.

Беллінгем відзначився за системою "гол плюс пас" та був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

Додамо, що у наступному раунді ЧС-2026 англійці зіграють з третім місцем груп E/H/I/J/K.