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ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Англії та Гани

Олексій Мурзак — 24 червня 2026, 02:05
ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Англії та Гани
Getty Images

Півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема визнано найкращим гравцем матчу з Ганою (0:0) у другому турі групи L чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Беллінгем вийшов у стартовому складі та був замінений на 74-й хвилині.

Після цієї гри в Англії та Гани по чотири очки, у Хорватії та Панами поки немає набраних очок, вони проведуть матч між собою 24 червня, стартовий свисток пролунає о 2:00.

У 3-му турі збірна Англії зустрінеться з Панамою, а Гана зіграє з Хорватією (обидва матчі відбудуться 28 червня).

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