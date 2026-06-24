ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Англії та Гани

Півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема визнано найкращим гравцем матчу з Ганою (0:0) у другому турі групи L чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Your votes are in – Jude Bellingham is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🔥



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/YtE5SlkzBN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Беллінгем вийшов у стартовому складі та був замінений на 74-й хвилині.

Після цієї гри в Англії та Гани по чотири очки, у Хорватії та Панами поки немає набраних очок, вони проведуть матч між собою 24 червня, стартовий свисток пролунає о 2:00.

У 3-му турі збірна Англії зустрінеться з Панамою, а Гана зіграє з Хорватією (обидва матчі відбудуться 28 червня).