ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Англії та Гани
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Півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема визнано найкращим гравцем матчу з Ганою (0:0) у другому турі групи L чемпіонату світу-2026 з футболу.
Про це повідомила пресслужба ФІФА.
Беллінгем вийшов у стартовому складі та був замінений на 74-й хвилині.
Після цієї гри в Англії та Гани по чотири очки, у Хорватії та Панами поки немає набраних очок, вони проведуть матч між собою 24 червня, стартовий свисток пролунає о 2:00.
У 3-му турі збірна Англії зустрінеться з Панамою, а Гана зіграє з Хорватією (обидва матчі відбудуться 28 червня).