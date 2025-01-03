Колос назвав суперників на зборах у Туреччині
Колос розпочне підготовку до другої частини сезону з 14 січня.
Про це повідомила клубна пресслужба.
В цей день команда збереться і проведе тиждень у Ковалівці. Потім вирушить на тренувальний збір до Туреччини, де проведе кілька спарингів.
Суперниками клубу УПЛ будуть: Пріштіна (Косово), Вележ (Боснія і Герцеговина), Петровац (Чорногорія), Слога Добой (Боснія і Герцеговина), Іберія та Актобе (Казахстан).
Також запланований товариський матч на 14.02, але суперник буде названий пізніше.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що досвідчений хавбек Колоса на правах оренди посилив Оболонь.