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Колос назвав суперників на зборах у Туреччині

Руслан Травкін — 3 січня 2025, 12:29
Колос назвав суперників на зборах у Туреччині

Колос розпочне підготовку до другої частини сезону з 14 січня.

Про це повідомила клубна пресслужба.

В цей день команда збереться і проведе тиждень у Ковалівці. Потім вирушить на тренувальний збір до Туреччини, де проведе кілька спарингів.

Суперниками клубу УПЛ будуть: Пріштіна (Косово),  Вележ (Боснія і Герцеговина), Петровац (Чорногорія), Слога Добой (Боснія і Герцеговина),  Іберія та Актобе (Казахстан).

Також запланований товариський матч на 14.02, але суперник буде названий пізніше.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що досвідчений хавбек Колоса на правах оренди посилив Оболонь.

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