Капітан Колоса продовжив контракт із клубом

Капітан Колоса Валерій Бондаренко пролонгував чинний контракт із клубом.

Про це повідомила пресслужба команди з Ковалівки.

Нова угода розрахована до літа 2026 року. Попередній контракт із захисником був чинним до червня 2025 року.

Бондаренко приєднався до Колоса влітку 2023 року. У першій частині сезону він провів 18 матчів у всіх турнірах, без результативних дій.

Раніше виступав за Арсенал Київ, Торпедо Кутаїсі, Скалу, Олександрію, Шахтар, Віторію Гімарайнш і Ворсклу.

Вже 21 лютого Колос матчем із Чорноморцем відкриє другу частину чемпіонату 2024/25. Початок зустрічі о 15:30. На зимову перерву "хлібороби" пішли 11-ми в турнірній таблиці УПЛ, набравши 18 очок за 17 зіграниз поєдинків.

Напередодні клуб оголосив про відхід бразильського вінгера Дієго Сілви.