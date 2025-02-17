Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Капітан Колоса продовжив контракт із клубом

Олексій Мурзак — 17 лютого 2025, 16:17
Капітан Колоса продовжив контракт із клубом
Валерій Бондаренко
ФК Колос

Капітан Колоса Валерій Бондаренко пролонгував чинний контракт із клубом.

Про це повідомила пресслужба команди з Ковалівки.

Нова угода розрахована до літа 2026 року. Попередній контракт із захисником був чинним до червня 2025 року.

Бондаренко приєднався до Колоса влітку 2023 року. У першій частині сезону він провів 18 матчів у всіх турнірах, без результативних дій.

Раніше виступав за Арсенал Київ, Торпедо Кутаїсі, Скалу, Олександрію, Шахтар, Віторію Гімарайнш і Ворсклу.

Вже 21 лютого Колос матчем із Чорноморцем відкриє другу частину чемпіонату 2024/25. Початок зустрічі о 15:30. На зимову перерву "хлібороби" пішли 11-ми в турнірній таблиці УПЛ, набравши 18 очок за 17 зіграниз поєдинків.

Напередодні клуб оголосив про відхід бразильського вінгера Дієго Сілви.

Колос Чемпіонат України, УПЛ

Колос

Товариські матчі: Колос не зміг обіграти румунський клуб, Лівий берег програв Колхеті
Колишня депутатка ОПЗЖ увійшла до тренерського штабу жіночого Колоса
УПЛ назвала найкращого голкіпера за кількістю проведених "сухих" матчів у першій частині чемпіонату
Колос – Актобе: онлайн відеотрансляція товариського матчу
Колос у спарингу обіграв чинного чемпіона першості Грузії

Останні новини