Легіонер Колоса на правах оренди перейде у словацький клуб

Форвард Колоса Гітіс Паулаускас продовжить кар'єру в чемпіонаті Словаччини.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, ковалівський клуб відправить литовського нападника в оренду Земплин Михаловце.

Пауласкас став гравцем Колоса у січні 2024 року, перейшовши з албанської КФ Егнатії. З клубом із Ковалівки гравець уклав контракт до літа 2026 року.

Сумарно за Колос 25-річний Паулаускас провів 21 матч в УПЛ, відзначившись одним забитим м'ячем.

Другу частину сезону 2024/25 гравець на правах оренди провів за Динамо Батумі, зіграв 15 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист.