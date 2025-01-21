Динамо Батумі орендувало нападника Колоса

Форвард Колоса Гітіс Паулаускас на правах оренди перейшов до Динамо Батумі.

Про це повідомила пресслужба клубу з Ковалівки.

Орендну угоду литовського нападника буде розраховано до кінця 2025 року.

Пауласкас став гравцем Колоса у січні 2024 року, перейшовши з албанської КФ Егнатії. З клубом із Ковалівки гравець уклав контракт до літа 2026 року.

Сумарно за Колос 25-річний Паулаускас провів 21 матч в УПЛ, відзначившись одним забитим м'ячем.

Динамо Батумі завершило минулий сезон на четвертому місці у чемпіонаті Грузії. Наразі клуб проводить збори в Туреччині, де вже встиг зустрітися у контрольному матчі з Олександрією, поступившись їй з рахунком 0:3.

Раніше повідомлялося, що Колос підписав колишнього нападника Ворскли Миколу Ковталюка.