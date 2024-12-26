Ворскла та Оболонь орендували двох гравців Колоса

Нападник Колоса Антон Салабай та півзахисник Олег Ільїн продовжать свої виступи у Ворсклі та Оболоні відповідно.

Про це повідомила пресслужба клуба з Ковалівки.

Обидва футболісти були орендовані полтавським та київським клубами до кінця сезону 2024/25.

У поточному сезоні Салабай відзначився 1 голом в 10 матчах за Колос, водночас Ільїн провів 5 матчів без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що захисник Колоса Андрій Цуріков продовжив контракт з клубом до 30 червня 2026 року. Також команда підписала албанського легіонера.