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Ворскла та Оболонь орендували двох гравців Колоса

Олексій Мурзак — 26 грудня 2024, 18:36
Ворскла та Оболонь орендували двох гравців Колоса

Нападник Колоса Антон Салабай та півзахисник Олег Ільїн продовжать свої виступи у Ворсклі та Оболоні відповідно.

Про це повідомила пресслужба клуба з Ковалівки.

Обидва футболісти були орендовані полтавським та київським клубами до кінця сезону 2024/25.

У поточному сезоні Салабай відзначився 1 голом в 10 матчах за Колос, водночас Ільїн провів 5 матчів без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що захисник Колоса Андрій Цуріков продовжив контракт з клубом до 30 червня 2026 року. Також команда підписала албанського легіонера.

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