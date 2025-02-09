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Колос у спарингу обіграв чинного чемпіона першості Грузії

Олексій Мурзак — 9 лютого 2025, 00:31
Колос у спарингу обіграв чинного чемпіона першості Грузії
ФК Колос

Колос продовжує підготовку до другої частини сезону.

8 лютого команда з Ковалівки провела спаринг проти чинного чемпіона першості Грузії Іберії, в якому здобула перемогу з рахунком 1:0. Голом за представника УПЛ відзначився Алефіренко.

Вже 9 лютого український колектив зіграє контрольний матч проти казахстанського Актобе.

Контрольний матч
9 лютого

Колос – Іберія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 60 Алефіренко

Раніше Колос у спарингу програв боснійському Слогу.

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