Колос у спарингу обіграв чинного чемпіона першості Грузії
ФК Колос
Колос продовжує підготовку до другої частини сезону.
8 лютого команда з Ковалівки провела спаринг проти чинного чемпіона першості Грузії Іберії, в якому здобула перемогу з рахунком 1:0. Голом за представника УПЛ відзначився Алефіренко.
Вже 9 лютого український колектив зіграє контрольний матч проти казахстанського Актобе.
Контрольний матч
9 лютого
Колос – Іберія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 60 Алефіренко
Раніше Колос у спарингу програв боснійському Слогу.