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Колос програв у спарингу боснійському клубу

Володимир Максименко — 2 лютого 2025, 12:51
Колос програв боснійському клубу у спарингу
ФК Колос

Сьогодні, 2 лютого, відбувся черговий товариський матч ковалівського Колоса в межах навчально-тренувального збору у Туреччині.

Матч проти клубу Слога завершився перемогою боснійського колективу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що на сьогодні український клуб запланував ще один спаринг - суперником стане ОФК Петровац з Першої ліги Чорногорії. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, у минулих товариських матчах ковалівці зазнали поразок від Приштини та Інгульця, а також зіграли внічию з Вележ Мостар.

Раніше Колос оголосив про відхід з команди бразильского легіонера.

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