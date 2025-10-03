Колос проти Руха, протистояння Епіцентра та Зорі на старті 8 туру УПЛ

Сьогодні, 3 жовтня, програма восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 стартує двома матчами.

Спочатку у Ковалівці в першому поєдинку зійдуться місцевий Колос та Рух. Обидві команди програли в попередньому турі чемпіонату України. Колос продовжує посідати місце серед лідерів, у той час як Рух не може вибратися з "підвалу" турнірної таблиці.

Згодом у Тернополі естафету підхоплять Епіцентр та Зоря, два колективи з нижньої частини таблиці. Дебютант УПЛ перебуває у зоні вильоту поруч із Рухом, а Зоря йде одинадцятою, сподіваючись виправити ситуацію після трьох поспіль ігор без перемог.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

8 тур, 3 жовтня

15:30 Колос – Рух

18:00 Епіцентр – Зоря

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 2 жовтня, два українські клуби розпочали свої виступи у Лізі конференцій: Динамо зазнало невдачі у матчі проти Крістал Пелес, а Шахтар здобув вольову перемогу над Абердіном.