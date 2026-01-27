Колос торгує одного з лідерів Олександрії: ЗМІ розкрили деталі перемовин між клубами

Вінгер Олександрії Теді Цара серйозно зацікавив Колос.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, ковалівський клуб запропонував за гравця 700 тисяч євро, однак "містяни" прагнуть отримати щонайменше мільйон.

Зазначається, що переговори продовжуються, і є велика ймовірність, що сторони можуть зійтися десь посередині цих сум, а все залежатиме від двох ключових факторів – трансферна вартість півзахисника та умови особистого контракту.

"25-річний вінгер хотів би заробляти більше, ніж пропонується зараз. Якщо сторони вирішать питання №1, то перейдуть до наближення по другому питанню", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що контракт 25-річного албанського легіонера з Олександрією розрахований до літа 2028 року, проте обидві сторони хочуть розпрощатися з урахуванням особистих інтересів.

Напередодні Олександрія підписала колишнього захисника збірної України Богдана Бутка.