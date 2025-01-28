Колос оголосив про трансфер румунського захисника

Ковалівський Колос підписав контракт з румунським захисником Стефаном Владою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний гравець підписав угоду терміном на 2,5 роки. Фінансові деталі не розголошуються. Оборонець буде виступати під 2-м ігровим номером.

Попереднім його клубом був румунський Університаті, але до ковалівців він приєднався на правах вільного агента. У поточному сезоні на його рахунку 17 матчів, в яких він відзначився асистом.

Ковалівський клуб пішов на зимову паузу на 11-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату України з 18 набраними очками. Наразі команда перебуває на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

Напередодні Колос оголосив про перехід колишнього нападника Ворскли Микити Ковалюка.