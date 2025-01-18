Колос підсилився колишнім нападником Ворскли

Колос підписав нападника Миколу Ковталюка.

Про це повідомила пресслужба ковалівського клубу.

Контракт із гравцем розрахований на 1 рік. Перехід відбувся на правах вільного агента, адже напередодні він залишив склад Ворскли.

Ковталюк став гравцем полтавського клубу на початку 2024 року, коли перейшов з грузинської Діли. На його рахунку 2 голи у 15 матчах.

Ковалівський клуб пішов на зимову паузу на 11-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату України з 18 набраними очками.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що досвідчений хавбек Колоса на правах оренди посилив Оболонь.