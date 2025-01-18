Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колос підсилився колишнім нападником Ворскли

Олексій Мурзак — 18 січня 2025, 18:54
Колос підсилився колишнім нападником Ворскли
Микола Ковталюк
ФК Колос

Колос підписав нападника Миколу Ковталюка.

Про це повідомила пресслужба ковалівського клубу.

Контракт із гравцем розрахований на 1 рік. Перехід відбувся на правах вільного агента, адже напередодні він залишив склад Ворскли.

Ковталюк став гравцем полтавського клубу на початку 2024 року, коли перейшов з грузинської Діли. На його рахунку 2 голи у 15 матчах.

Ковалівський клуб пішов на зимову паузу на 11-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату України з 18 набраними очками.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що досвідчений хавбек Колоса на правах оренди посилив Оболонь.

Колос Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Ворскла Полтава

Колос

Інгулець переграв Колос у спарингу
Поздєєв довіряє молоді: Безбородько – про розірвання контракту з Колосом
Колос оголосив про розірвання контракту Безбородька
Верес підпише півзахисника, який має досвід виступів за збірну України
Колос підпише нападника Ворскли

Останні новини