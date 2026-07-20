Український вінгер підписав новий контракт з клубом АПЛ

Український нападник Тімур Тутєров продовжив контракт з англійським Сандерлендом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заяві не вказується, на який термін розрахована нова угода. За даними порталу Transfermarkt, сторони домовилися про співпрацю до червня 2028 року.

Як відомо, уродженець Криму доєднався до розташування "чорних котів" у квітні 2023 року. За першу команду англійців Тутєров не відіграв жодного офіційного матчу, проте у молодіжному складі українець вже провів 44 поєдинки, у яких забив 16 голів та віддав 5 асистів.

На початку цього року вінгер перейшов на правах оренди до Ексетер Сіті, який виступав у Першій лізі Англії. У футболці "Греків" нападник виходив на поле у 17 матчах та записав до свого активу 3 забиті м'ячі та 1 результативну передачу.

Додамо, що Сандерленд за підсумками минулого сезону посів сьоме місце в Англійській Прем'єр-лізі та виступатиме в наступній кампанії в Лізі Європи.