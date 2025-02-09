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Колос – Актобе: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Станіслав Лисак — 9 лютого 2025, 12:42
Гравці Колоса
Колос
ФК Колос

Колос зіграє з бронзовим призером чемпіонату Казахстану Актобе в межах контрольного матчу на зимових зборах у Туреччині.

Зустріч відбудеться сьогодні, 9 лютого. Стартовий свисток пролунає 16:00 за київським часом або 17:00 за місцевим.

Відеотрансляцію поєдинку ви зможете переглянути на нашому сайті.

Напередодні команда з Ковалівки провела спаринг проти чинного чемпіона першості Грузії Іберії, в якому здобула перемогу з рахунком 1:0. Голом за представника УПЛ відзначився Алефіренко.

Раніше Колос підтвердив відхід бразильського легіонера команди Дієго Сілви. Угоду розірвали за обопільною згодою сторін.

Актобе Колос

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