Колос – Актобе: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Колос зіграє з бронзовим призером чемпіонату Казахстану Актобе в межах контрольного матчу на зимових зборах у Туреччині.

Зустріч відбудеться сьогодні, 9 лютого. Стартовий свисток пролунає 16:00 за київським часом або 17:00 за місцевим.

Відеотрансляцію поєдинку ви зможете переглянути на нашому сайті.

Напередодні команда з Ковалівки провела спаринг проти чинного чемпіона першості Грузії Іберії, в якому здобула перемогу з рахунком 1:0. Голом за представника УПЛ відзначився Алефіренко.

Раніше Колос підтвердив відхід бразильського легіонера команди Дієго Сілви. Угоду розірвали за обопільною згодою сторін.