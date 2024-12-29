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Манчестер Сіті може підписати іспанського хавбека, який відмовив Арсеналу і Ліверпулю

Станіслав Лисак — 29 грудня 2024, 11:55
Манчестер Сіті може підписати іспанського хавбека, який відмовив Арсеналу і Ліверпулю
Getty Images

Манчестер Сіті готовий активувати клаусулу (суму викупу, – прим.) опорного півзахисника Реал Сосьєдад Мартіна Субіменді.

Про це повідомляє yahoo.com.

Іспанський хавбек має приєднатися до "містян" уже в зимове трансферне вікно, щоб допомогти Жузепу Гвардіолі подолати кризу, яка розпочалася після серії травм у лідерів команди.

Напередодні іспанський фахівець розповів, що на Манчестер Сіті очікує важке зимове трансферне вікно.

Зазначимо, що Мартін Субіменді був ціллю кількох клубів АПЛ ще влітку. Гравцем активно цікавився Ліверпуль та Арсенал. У запрошенні 25-річного іспанця був зацікавлений особисто тренер лондонців Мікель Артета.

Жузеп Гвардіола сподівається, що Субіменді зуміє замінити травмованого до кінця сезону Родрі.

Сума трансферу футболіста Реал Сосьєдад до Манчестер Сіті може скласти 50 млн євро, при тому, що Transfermarkt оцінює гравця в 60 млн.

У нинішньому сезоні Мартін Субіменді відіграв 21 матч в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Реал Сосьєдад Мартін Субіменді

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