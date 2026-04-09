Вінгер Тоттенгема та збірної Гани може пропустити ЧС-2026 через рецидив травми

Вінгер Тоттенгема та збірної Гани Мохаммед Кудус може пропустити чемпіонат світу-2026.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, гравець зіткнувся з ускладненнями під час відновлення після травми чотириголового м'яза стегна.

Хоча напередодні Кудус повернувся до тренувань у загальній групі, є підозра на рецидив, через що він ризикує лягти під хірургічній ніж, що унеможливить його участь на ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що ганець може залишити Тоттенгем влітку, якщо команда не зможе зберегти прописку в АПЛ.

У поточному сезоні в активі Кудуса 26 ігор за Тоттенгем у всіх турнірах (3 гола та 5 результативних передач).