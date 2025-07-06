Тоттенгем наполегливо працює над трансфером вінгера Вест Гема

Тоттенгем продовжує активні переговори з Вест Гемом щодо трансферу атакувального півзахисника Мохамеда Кудуса.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

"Молоти" вже встигли відхилити першу пропозицію "шпор" щодо хавбека, але очікується, що нова не забариться.

🚨⚪️ Tottenham are set to bid again for Mohammed Kudus next week as player’s keen on joining Spurs.



Chelsea have also been in touch with Kudus’ camp with more clubs also interested, but Spurs want to accelerate.



Thomas Frank already approved Kudus as key target. pic.twitter.com/Kjjyu1c84C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2025

У 2023 році Вест Гем заплатив за Кудуса 43 мільйони євро Аяксу тому очікується, що Тоттенгему ганець обійдеться у, щонайменше, 60 млн.

Минулого сезону вінгер зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялось про інтерес до Кудуса з боку лондонського Арсенала.