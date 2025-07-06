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Тоттенгем наполегливо працює над трансфером вінгера Вест Гема

Володимир Максименко — 6 липня 2025, 14:41
Тоттенгем наполегливо працює над трансфером вінгера Вест Гема
Мохаммед Кудус
Вест Гем

Тоттенгем продовжує активні переговори з Вест Гемом щодо трансферу атакувального півзахисника Мохамеда Кудуса.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

"Молоти" вже встигли відхилити першу пропозицію "шпор" щодо хавбека, але очікується, що нова не забариться.

У 2023 році Вест Гем заплатив за Кудуса 43 мільйони євро Аяксу тому очікується, що Тоттенгему ганець обійдеться у, щонайменше, 60 млн.

Минулого сезону вінгер зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялось про інтерес до Кудуса з боку лондонського Арсенала.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Тоттенгем Футбольні трансфери Мохамед Кудус

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