Касорла: Сподіваюсь, Ліверпуль програє декілька матчів

Ексфутболіст лондонського Арсенала Санті Касорла прокоментував чемпіонську боротьбу в АПЛ та побажав "канонірам" нарешті здобути трофей.

Слова гравця Ов'єдо наводить Talksport.

"Сподіваюсь, Ліверпуль програє декілька матчів та Арсенал стане чемпіоном. Повернутись в Лондон? Чому б ні. Арсенал – мій дім. Я люблю клуб та цих людей, тож подивимось. Не знаю, у якості кого, але точно щось безпосередньо пов'язане із футболом", – розповів Касорла.

Іспанець грав за "канонірів" в період з 2012 по 2018 рік, завоювавши за цей період по три Кубки Англії та Суперкубки країни.

У 2023 році хавбек повернувся до рідного Ов'єдо, з яким намагається вивести клуб у Ла Лігу.

Після 18 турів Арсенал займає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 36 очок. Першу сходинку посідає Ліверпуль, маючи на шість очок більше та одну гру у запасі.

Наступний матч "каноніри" проведуть першого січня 2025 року – суперником стане Брентфорд.

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