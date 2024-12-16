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Нападник збірної Франції може покинути ПСЖ

Олександр Булава — 16 грудня 2024, 13:27
Нападник збірної Франції може покинути ПСЖ
Рандаль Коло-Муані
psg.fr

Форвард ПСЖ і збірної Франції Рандаль Коло Муані може змінити клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

ПСЖ та 26-річний гравець відкриті до варіантів, за якими гравець може отримати більше ігрового часу. Зазначається, що у підписанні гравця зацікавлені неназвані клуби Англійської Прем'єр-ліги. Йдеться про оренду з можливістю викупу.

Напередодні головний тренер Луїс Енріке виключив форварда зі складу команди.

Коло-Муані перейшов до ПСЖ у 2023 році з Айнтрахту за 95 млн євро. Контракт гравця з паризьким клубом розрахований до 2028 року.

У поточному сезоні 25-річний француз зіграв у 14 матчах у всіх турнірах, записавши до свого активу два голи та один асист.

Нагадаємо, у неділю, 15 грудня, ПСЖ вперше з 22 листопада здобув перемогу в чемпіонаті, обігравши Ліон.

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