Нападник збірної Франції може покинути ПСЖ

Форвард ПСЖ і збірної Франції Рандаль Коло Муані може змінити клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

ПСЖ та 26-річний гравець відкриті до варіантів, за якими гравець може отримати більше ігрового часу. Зазначається, що у підписанні гравця зацікавлені неназвані клуби Англійської Прем'єр-ліги. Йдеться про оренду з можливістю викупу.

Напередодні головний тренер Луїс Енріке виключив форварда зі складу команди.

Коло-Муані перейшов до ПСЖ у 2023 році з Айнтрахту за 95 млн євро. Контракт гравця з паризьким клубом розрахований до 2028 року.

У поточному сезоні 25-річний француз зіграв у 14 матчах у всіх турнірах, записавши до свого активу два голи та один асист.

Нагадаємо, у неділю, 15 грудня, ПСЖ вперше з 22 листопада здобув перемогу в чемпіонаті, обігравши Ліон.