Страсбург Соболя розгромив Гавр, ПСЖ переміг Ліон у матчі 15 туру Ліги 1

У неділю, 15 грудня, відбувся ряд матчів 15-го туру французької Ліги 1.

Монпельє вирвав нічийний результат у грі з Ніццею, а Брест на своєму полі розгромив Нант.

Гавр у домашньому матчі зазнав розгромної поразки від Страсбурга Едуарда Соболя, у той час як Ренн здолав Анже.

В останньому поєдинку ПСЖ вперше з 22 листопада здобув перемогу в чемпіонаті, обігравши Ліон.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

15 тур, 15 грудня

Монпельє – Ніцца 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Лаборд 17, 1:1 – Шотар 22, 1:2 – Буанані 28, 2:2 – Сент-Люс 80.

Брест – Нант 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Думбія 24, 2:0 – Шардонне 27, 2:1 – Аугусто 48, 3:1 – Сіма 88, 4:1 – Сіма 90+3.

Гавр – Страсбург 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Діарра 28, 0:2 – Нанасі 32, 0:3 – Сантос 90.

Ренн – Анже 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Гренбек 33, 2:0 – Ассіньйон 90+2.

ПСЖ – Ліон 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Дембеле 8, 2:0 – Вітінья 14 (пенальті), 2:1 – Мікаутадзе 40, 3:1 – Рамуш 88.

Нагадаємо, що вчора також проходили матчі 15 туру Ліги 1, зокрема відбувся поєдинок Марселя та Лілля.