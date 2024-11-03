Коло-Муані може покинути ПСЖ

Форвард ПСЖ і збірної Франції Рандаль Коло Муані може змінити клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Трансфер 25-річного нападника більше не виключається. При цьому сам футболіст відкритий до варіантів, де він буде отримувати регулярний ігровий час.

Зазначається, що у підписанні гравця зацікавлені неназвані клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Суботній матчі Ліги 1 проти Ланса (1:0) Коло Муані провів 90 хвилин на лаві запасних. Загалом у поточному сезоні на його рахунку 2 голи в 10 матчах за ПСЖ в усіх турнірах.

Трансферна вартість оцінюється у 40 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ націлився на трансфер вінгера Реала.