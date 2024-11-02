ПСЖ переміг Ланс, Ніцца здолала Брест у 10 турі Ліги 1
У суботу, 2 листопада, відбулися чергові матчі в межах 10 туру французької Ліги 1.
Так, ПСЖ вдома мінімально переміг Ланс, а Брест поступився Ніцці.
У заключному матчі ігрового дня Сент-Етьєн зіграє зі Страсбургом.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
10 тур, 1 листопада
ПСЖ – Ланс 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 4 Дембеле
Брест – Ніцца 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 42 Гессан
У стартових матчах туру, які відбулися 1 листопада, Лілль втратив перемогу над Ліоном, а Монако програло Анже.