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ПСЖ переміг Ланс, Ніцца здолала Брест у 10 турі Ліги 1

Олексій Мурзак — 2 листопада, 23:19
ПСЖ переміг Ланс, Ніцца здолала Брест у 10 турі Ліги 1

У суботу, 2 листопада, відбулися чергові матчі в межах 10 туру французької Ліги 1.

Так, ПСЖ вдома мінімально переміг Ланс, а Брест поступився Ніцці.

У заключному матчі ігрового дня Сент-Етьєн зіграє зі Страсбургом.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
10 тур, 1 листопада

ПСЖ – Ланс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 4 Дембеле

Брест – Ніцца 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 42 Гессан

У стартових матчах туру, які відбулися 1 листопада, Лілль втратив перемогу над Ліоном, а Монако програло Анже.

Брест Ланс Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ніцца ПСЖ Сент-Етьєн Страсбург

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