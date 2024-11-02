ПСЖ переміг Ланс, Ніцца здолала Брест у 10 турі Ліги 1

У суботу, 2 листопада, відбулися чергові матчі в межах 10 туру французької Ліги 1.

Так, ПСЖ вдома мінімально переміг Ланс, а Брест поступився Ніцці.

У заключному матчі ігрового дня Сент-Етьєн зіграє зі Страсбургом.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

10 тур, 1 листопада

ПСЖ – Ланс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 4 Дембеле

Брест – Ніцца 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 42 Гессан

У стартових матчах туру, які відбулися 1 листопада, Лілль втратив перемогу над Ліоном, а Монако програло Анже.