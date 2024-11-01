ПСЖ мріє помститися Реалу за Мбаппе: інсайдери розкрили плани парижан

ПСЖ мріє про підписання вінгера Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора.

Про це повідомляє Relevo.

Власники паризького клубу розглядають цей крок як відповідь Реалу, який влітку цього року безплатно отримав Кіліана Мбаппе. Втім, джерело зазначає, що останнім часом контакти між паризьким клубом та зірковим бразильцем відбуваються вкрай рідко.

Окрім того, Вінісіус перебуває на радарах інших заможних європейських клубів, зокрема Манчестер Юнайтед і Челсі.

Нагадаємо, влітку бразильському вінгеру пропонували космічну зарплату в Саудівській Аравії. Втім, за інформацією Relevo, Вінісіус хоче досягти ще більшого з Реалом, тому він відхилив пропозицію саудитів.

Але згідно з останніми інсайдами, скандальний гравець не відчув достатньої підтримки від "королівського клубу" після того, як посів друге місце в голосуванні за Золотий м’яч. Також він сумнівається у своєму майбутньому в Реалі після приходу Кіліана Мбаппе.