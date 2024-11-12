ФІФА планує розширити випробування альтернативної системи VAR

ФІФА планує отримати дозвіл від Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) на продовження випробувань FVS – альтернативної системи VAR.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначається, що в організації задоволені результатами випробувань цієї системи, які нещодавно проводилися на жіночих чемпіонатах світу з футболу U-20 та U-17. Її схвалили і тренери команд, і представники ФІФА.

Ми перебуваємо на початку процесу, і ми ретельно проаналізуємо досвід, отриманий на чемпіонатах світу з футболу серед жінок U-20 та U-17, але поки що ми не помітили нічого несподіваного.

За домовленістю, ФІФА представить звіт на наступному засіданні IFAB і попросить продовжити дослідження на більш широкій основі. Кілька асоціацій-членів ФІФА вже проявили інтерес до участі в дослідженні. Якщо IFAB дасть дозвіл, наступного року відбудеться кілька змагань з використанням FVS", – сказав П'єрлуїджі Колліна, голова комітету арбітрів ФІФА, в інтерв'ю ESPN.

За його словами, система FVS відрізняється від VAR за декількома показниками. По-перше, вона створена для турнірів, де використовується 4-5 камер, тому не має такої якісної картинки.

По-друге, нею користуватимуться тренери команд. У них буде право двічі за матч звернутися до відеоповторів та оскаржити рішення арбітра.

Нагадаємо, напередодні Комітет арбітрів УАФ надав запис розмови суддів VAR, яка відбулася наприкінці матчу Олександрія – Полісся під час суперечливого епізоду.

Після цього житомирський клуб опублікував вимогу покарати арбітрів Олександра Шандора та Романа Блавацького, які обслуговували цей матч, через халатність.