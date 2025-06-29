Ексфутболіст Металіста має пропозицію від клубу Серії В

Колишній півзахисник харківського Металіста та збірної Аргентини Алехандро Гомес має шанс продовжити кар'єру в Італії.

Про це повідомив сам футболіст в інтерв'ю Джанлуці Ді Марціо.

Футболіст підтвердив, що має на столі пропозицію від Падови, яка повернулась до Серії В за підсумками минулого сезону.

"Я дійсно хочу повернутись на поле. Дійсно, це дуже важко через півтора року поза футболом, але я готовий. Коли у тебе забирають те, що ти так любиш – це приносить великі страждання. Я люблю грати у футбол та люблю Італію. Це найкраща країна, де футбол дуже конкурентний", – додав Гомес.

Нагадаємо, Гомес грав за Металіст з 2013 по 2014 рік, але зрештою фактично втік з клубу. Згодом аргентинець розповідав у ЗМІ про жахи війни, якої він не бачив.

У 2023-му Папу отримав дворічну дискваліфікацію через позитивну допінг-пробу, перед цим залишивши Севілью.

Також гравець має досвід виступів за Аталанту, Катанью та Монцу, а у 2022 році він став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини.

Напередодні Монако оголосив про підписання контракту з Полем Погба, який також значний проміжок часу залишався без футболу через проблеми з допінгом.