Комо працює над трансфером гравця, в якому був зацікавлений Шахтар

Комо розпочав переговори із загребським Динамо про трансфер хавбека Мартіна Батуріни.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, італійський клуб вже надіслав свою першу пропозицію, подробиці якої не розкриваються.

Комо розпочав свою активну трансферну кампанію після того, як йому вдалося зберегти Сеска Фабрегаса, на якого серйозно претендував міланський Інтер.

Варто зазначити, що рік тому спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів про намагання "гірників" підписати Батуріну.

У сезоні-2024/25 Мартін Батуріна зіграв у 45 матчах Динамо в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та 12 асистами. Transfermarkt оцінює 22-річного хорвата у 22 мільйони євро.

Раніше стало відомо, що колишній головний тренер Шахтаря відмовився від можливості очолити Тоттенгем.