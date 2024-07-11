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Збірна, яка провалилася на Копа Америка, хоче запросити Клоппа

Игорь Чернявский — 11 липня, 19:17
Збірна, яка провалилася на Копа Америка, хоче запросити Клоппа

У США наступним головним тренером національної збірної хочуть бачити Юргена Клоппа.

Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, нещодавно американці встановили перший контакт з екскоучем Ліверпуля та Боруссії Дортмунд.

Позиція Клоппа поки невідома, але зазначається, що робота зі збірною може стати для нього новим викликом. Нагадаємо, оголошуючи про відхід з Ліверпуля, Юрген заявив, що візьме перерву від футболу щонайменше на рік.

Попередній головний тренер збірної США Грег Бергалтер був звільнений після того, як "зірково-смугасті" не змогли вийти з групи на домашній Копа Америка-2024. Американці набрали лише три очки у квартеті з Болівією, Панамою та Уругваєм.

Оскільки наступний великий турнір — ЧС-2026 — також проходитиме в США, у місцевій Федерації футболу хочуть знайти іменитого тренера, який зможе підготувати команду до мундіалю.

Юрген Клопп Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна США з футболу

Юрген Клопп

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