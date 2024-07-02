Уругвай здолав США, Панама обіграла Болівію у 3 турі Копа Америка

У ніч на 2 липня відбулося два поєдинки у групі C у третьому турі групового етапу Кубку Америки.

Збірна Уругваю переграла США (1:0), а Болівія поступилась Панамі (1:3).

Копа Америка-2024

3 тур, група C, 2 липня

Болівія — Панама 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Фахардо, 1:1 - 69 Міранда, 1:2 - 79 Герреро, 1:3 - 90+1 Яніс

США — Уругвай 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 66 Олівера

За підсумками трьох турів перемогу в групі С здобув Уругвай (9 очок). Другою стала Панама (6 очок). США з трьома балами та Болівія (0 очок) покинули турнір.

Суперники Уругваю та Панами визначаться за результатами матчів у групі D.

Напередодні Аргентина з дублем Лаутаро Мартінеса обіграла Перу.

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).