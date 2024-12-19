Переховувався 9 років: поліція заарештувала ексгравця Атлетіка Більбао за контрабанду 950 кг кокаїну

Поліція Іспанії затримала ексгравця Атлетіка Більбао Чутсі, який звинувачується у контрабанді 950 кг кокаїну на територію Іспанії.

Про це пише Marca.

51-річний Хесус Еміліо Дієс де Мієр перебував у бігах з 2015 року. Тоді йому вдалося втікти після засідання суду.

Його затримали 15 грудня, коли співробітники поліції зупинили авто з ним і попросили надати документи, що підтверджують особу, але вони викликали підозру. Згодом у відділку вдалося встановити, що це саме Хесус Еміліо.

У вироку, винесеному Національним судом у рамках операції "Ciclón", було встановлено, що затриманий був частиною злочинної організації, яка в період між 2008 і 2009 роками ввезла в порти Альхесірас і Валенсія два контейнери з Аргентини загальною вагою 950 кг кокаїну.

За рішенням суду, вартість вилучених наркотиків на чорному ринку досягла б понад 32 мільйони євро. Зараз Чутсі перебуває в СІЗО.

У сезоні 1996/97 футболіст відіграв 10 матчів за Атлетік Більбао. Також грав за Леріду, Еркулес, Бадахос та Сангонера. Влітку 2005 року завершив кар'єру.

Нагадаємо, поліція Бразилії затримала ексфорвард Манчестер Сіті Жо за несплату аліментів.