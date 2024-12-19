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Ексфорварда Манчестер Сіті затримала поліція за несплату аліментів

Руслан Травкін — 19 грудня 2024, 21:54
Ексфорварда Манчестер Сіті затримала поліція за несплату аліментів
Жо
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Колишнього форварда Манчестер Сіті бразильця Жо затримала бразильська поліція за несплату аліментів.

Про це повідомило видання Ge.globo.com.

37-річного нападника відвезли до відділу відразу після тренування команди Ітабріто.

Ордер на арешт був виданий судом Баїї, суддею Каміллі Кейрос да Сілва Гонсалвес. Це вже другий раз, коли Джо заарештовують за несплату аліментів.

Перший раз Джо провів ніч у в'язниці, поки не виплатив заборговану суму аліментів.

Жо також грав за Евертон, Галатасарай та інші клуби з різних країн світу. На його рахунку 5 голів за 20 матчів у складі збірної Бразилії.

Нагадаємо, вчора в Польщі за шпигунство на користь РФ засудили російського хокеїста.

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