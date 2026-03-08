Грав разом з Мессі та Суаресом: ексгравець збірної України завершив кар'єру

Колишній захисник збірної України Сергій Кривцов повідомив про завершення ігрової кар'єри. Надалі ексфутболіст займатиметься агентською діяльністю.

Про це він розповів Football.ua.

Нещодавно Кривцов презентував відкриття агенції Vector Sports Management. Після запуску проєкту 34-річний спортсмен поставив крапку у професійній кар'єрі.

"Можна сказати, що відсьогодні, із запуском нашої агенції, Сергій Кривцов не є професійним футболістом", – повідомив ексзахисник збірної України.

Нагадаємо, що Кривцов дебютував у Вищій лізі України в 17-річному віці у складі запорізького Металурга. У 2010 році Сергій підписав контракт з донецьким Шахтарем, за який виступав упродовж 13 сезонів.

У 2023 році Кривцов став гравцем американського Інтер Маямі, де він грав разом з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом. На початку 2025 року в статусі вільного агента залишив "чапель", але так і не знайшов собі новий клуб.

За збірну України Кривцов зіграв 34 матчі. Востаннє у синьо-жовтій формі виходив 12 вересня 2023 року в матчі проти Італії (1:2).

Раніше повідомлялося, що експартнер Кривцова по Металургу, Шахтарю та збірній України Тарас Степаненко повернувся в Україну та виступатиме за Колос.