Ексгравець Шахтаря, який покинув команду через війну, веде перемовини з клубом MLS

Колишній захисник Шахтаря Марлон близький до підписання контракту з американським футбольним клубом Лос-Анджелес.

Про це пише видання Bolavip.

Станом на зараз гравець перебуває у статусі вільного агента. Декілька тижнів тому була інформація, що він розірвав контракт із Шахтарем.

29-річний Марлон є вихованцем Флуміненсе, після якого він грав за Барселону, Ніццу та Сассуоло, звідки й перейшов до "помаранчево-чорних" у 2021 році. Всього за українську команду він провів 22 матчі, не відзначившись результативними діями.

Після початку повномасштабного вторгнення гравець виступав за інші клуби на правах оренди — спершу за Монцу, а потім за рідний Флуміненсе.

Найзірковішими виконавцями у складі Лос-Анджелеса є колишні лідери збірної Франції Уго Льоріс та Олів'є Жиру.